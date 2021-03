Weston McKennie è stato uno dei giocatori più importanti di questa prima annata di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Ultimamente però sta evidentemente stringendo i denti e non riesce a incidere come nella metà iniziale della stagione. Così l'allenatore della Juventus ha parlato di McKennie nella conferenza stampa alla vigilia della partita col Porto di domani in Champions League: "Sta abbastanza bene, ha sempre questo problemino che si porta dietro da tempo. Lo sa lui, lo sappiamo noi. Va gestito nel migliore dei modi. Può giocare solo un tot e abbiamo provato a gestirlo al meglio".