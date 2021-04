Così la Juve ha oggi comunicato il programma verso il turno infrasettimanale di Serie A: "Domani, vigilia di Juventus-Parma, allenamento al mattino. In seguito, alle 15:00, Mister Andrea Pirlo risponderà alle domande dei giornalisti invitati, collegati da remoto. Come sempre, potrete seguire la conferenza in diretta su Juventus TV".

E, aggiungiamo noi, potrete seguire come sempre la diretta testuale delle parole di Pirlo in conferenza stampa qui su IlBianconero.com

La Juve, proveniente dalla sconfitta per 1-0 contro l'Atalanta ieri sera, affronterà il Parma di D'Aversa mercoledì alle 20.45.