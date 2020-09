Fra due ore la Juventus giocherà alla Continassa la prima (e forse unica) amichevole di questo precampionato. L'avversario sarà il Novara, squadra di Serie C che in settimana ha battuto 5-3 la Primavera bianconera. Il Novara è anche il club da cui è appena arrivato il terzino 18enne Tommaso Barbieri. Quale sarà la formazione con cui Andrea Pirlo, ancora privo del centravanti, affronterà questa partita? Il dubbio è tra il 3-5-2 e il 4-3-3. Queste le presenze più probabili nell'undici titolare: Szczesny in porta, Bonucci e Chiellini in difesa, Alex Sandro a sinistra e Cuadrado a destra, Arthur in cabina di regia con accanto Rabiot e Bentancur, tandem offensivo composto da Ronaldo e Kulusevski (dopo essere affrontati da avversari in Svezia-Portogallo di Nations League).

DIRETTA - Potete seguire Juve-Novara in tv su J TV e su Sky Sport. Altrimenti qui su ilbianconero.com troverete il nostro live testuale.