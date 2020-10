"Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti giovedì, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi". Così il Napoli, nella giornata di ieri, ha comunicato i primi (e si spera ultimi) casi di coronavirus all'interno della squadra, qualche giorno dopo la gara contro il Genoa (che invece ne conta 19). Un fatto che ha generato il caos, con tante domande sulla disputa di Juve-Napoli, prevista per domani sera ore 20.45. Il protocollo parla chiaro e, nonostante la telefonata di De Laurentiis ad Agnelli e ad altre autorità , ad oggi la gara non può essere rinviata. Oggi il Napoli si sottoporrà al terzo tampone, decisivo per la partenza, dopo i due già effettuati. A cinque giorni dalla sfida ligure, infatti, il responso chiarirà eventuali dubbi sulla positività diffusa.