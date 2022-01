Le designazioni arbitrali per le sfide valide per la 20^giornata di Serie A in programma giovedì 6 gennaio: Bologna-Inter (ore 12.30): Ayroldi, Doveri al Var; Sampdoria-Cagliari (12.30): Camplone, Guida al Var; Lazio-Empoli (14.30): Giua, Banti al Var; Spezia-Verona (14.30): Mariani, Valeri al Var; Atalanta-Torino (16.30): Giacomelli, Di Paolo al Var; Sassuolo-Genoa (16.30): Manganiello, Mazzoleni al Var; Milan-Roma (18.30): Chiffi, Aureliano al Var; Salernitana-Venezia (18.30): Sacchi, Orsato al Var; Fiorentina-Udinese (20.45): Fourneau, Massa al Var; Juventus-Napoli (20.45): Sozza, Irrati al Var.





Simone Sozza è nato il 19 agosto 1987 a Milano. Quest'anno ha già arbitrato sia la Juventus sia il Napoli, la curiosità è che entrambe hanno giocato e vinto contro la Fiorentina (1-0 la Juventus, 1-2 il Napoli). Nelle 6 gare di Serie A dirette nella stagione attuale, in tutto ha mostrato 26 cartellini gialli, espellendo due calciatori (uno per doppio giallo, uno con un rosso diretto). Inoltre, ha assegnato 3 calci di rigore.