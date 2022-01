1









Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha il Covid. Il tecnico è risultato positivo al termine dell'elaborazione di tutti i tamponi odierni, secondo quanto riferito dal club. L'allenatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo.



QUI NAPOLI - ​Una notizia che rende ancora più complicata la trasferta del Napoli a Torino contro la Juventus, viste anche le tante assenze tra infortuni, Covid e giocatori in Coppa d'Africa. Al momento i positivi sono ​Osimhen, Lozano, Elmas, Malcuit, Mario Rui, Boffelli (portiere Primavera), un membro dello staff tecnico e un magazziniere, oltre a Spalletti. A questi vanno aggiunti Anguissa, Koulibaly e Ounas, tutti impegnati in Coppa d'Africa, oltre a Fabian Ruiz, che rischia il forfait per problemi fisici.



QUI JUVE - Nella Juventus, invece, al momento i positivi sono Chiellini, Arthur e Pinsoglio, oltre ai giovani Soulé e De Winter. Gli infortunati sono Bonucci, Danilo, Kaio Jorge e Luca Pellegrini.



SI RINVIA? - Il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta prendendo in considerazione la situazione del Napoli e potrebbe bloccare gli azzurri prima che salgano sull'aereo per Torino, in vista del match di campionato contro la Juventus in programma giovedì 6 gennaio. Secondo quanto appreso dall'Ansa, il club azzurro ha registrato la positività del tecnico Spalletti e dei calciatori Mario Rui e Malcuit, tutti reduci, tranne Malcuit, dai giorni di allenamento di gruppo a Castel Volturno. Il Napoli ha altri tre giocatori positivi: Osimhen, Lozano ed Elmas, che però non sono mai tornati a Napoli dalle ferie natalizie.