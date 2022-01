In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. pic.twitter.com/P61UXuKU7J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2022

Dopo, il Napoli perde un altro giocatore per il coronavirus. La società partenopea ha annunciato che "in seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori(Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo". Il portoghese, quindi, salterà la partita con la Juventus, in programma il 6 gennaio a Torino.