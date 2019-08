La Juve viaggia spedita verso l'impegno contro il Napoli. I bianconeri si sono allenati questa mattina alla Continassa per preparare l'impegno di sabato sera, ore 20.45.



Cresce sempre di più l’attesa per l'esordio casalingo dei bianconeri. Non sarà solo la prima all’Allianz Stadium - spiega la Juve sul proprio sito ufficiale -, ma anche il primo big match della stagione, contro il Napoli. Per preparare la sfida con i partenopei, Chiellini e compagni hanno sostenuto questa mattina una seduta al JTC con lavoro diviso per reparti, prima fisico poi tattico, condito poi da una partitella finale.



Il cammino verso la gara di sabato sera (fischio d’inizio alle 20:45) proseguirà domani con un allenamento in programma al mattino.