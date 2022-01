Come ricordato da Tuttosport, Zielinski, Lobotka e Rrhamani sono tre dei giocatori che non hanno ancora ricevuto la dose booster del vaccino. Non sono stati contagiati, ma la norma prevede che stiano in regime di autosorveglianza. Lo staff medico ed i legali del club azzurro, secondo il quotidiano piemontese, proveranno a capire se ci siano i margini per farli giocare comunque. I tre calciatori si sono subito chiusi nelle loro stanze in albergo, in attesa.