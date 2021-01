"Andrea Petagna, sostituito nel finale di Napoli-Fiorentina, ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro". Questa, la nota ufficialde del Napoli, che ora mette a rischio l'attaccante italiano per la sfida di mercoledì di Supercoppa, contro la Juventus. I bianconeri affrontano gli azzurri per il primo trofeo ufficiale dell'anno, e per Gattuso arriva una tegola non da poco: Petagna, infatti, ha sostituito egregiamente in queste settimane il titolare Osimhen. Anche con la Fiorentina, due assist e una prova semplicemente da incorniciare. Per il centravanti, un problema al polpaccio da valutare.