Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri sta pensando all'undici anti-Napoli, ma deve fare i conti con diversi indisponibili. Dai positivi Chiellini, Arthur e Pinsoglio (oltre a De Winter e Soulé, ormai aggregati da tempo alla prima squadra), a Luca Pellegrini e Kaio Jorge, bloccati dall'influenza. Rebus per quel che riguarda la situazione relativa ad Alvaro Morata.



Buone notizie per quel che riguarda invece Dybala e Chiesa, pronti al rientro dal primo minuto in un tridente che potrebbe essere completato da Bernardeschi. I tre potrebbero anche agire alle spalle di uno tra Morata e Kean, senza dimenticare la duttilità di Cuadrado, che potrebbe lasciare la linea difensiva per giocare più avanzato. Le certezze sono poche, ma ci sono: Bonucci e De Ligt davanti a Szczesny, e alle spalle di Locatelli.