Secondo quanto riferito dal Mattino, "Tuanzebe-Napoli: è corsa contro il tempo. Spalletti lo vuole con la Juve". Il club partenopeo è vicinissimo al difensore del Manchester United e sta facendo di tutto per riuscire a chiudere in fretta la trattativa, così da consentire a Luciano Spalletti di lanciarlo dal 1' nella sfida contro i bianconeri. Un'operazione non semplice, dato che Tuanzebe è extracomunitario e l'iter non è rapido.