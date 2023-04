Dopo l'eliminazione dalla Champions League il Napoli dovrà ripartire dal campionato per avvicinarsi allo scudetto. Domani all'Allianz Stadium di Torino ci sarà il match contro la Juventus. Ecco il report della rifinitura prima della partenza degli azzurri con le condizioni dei vari infortunati:La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello.Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica.Chiusura di seduta con lavoro su palle inattive. Mario Rui e Politano hanno fatto terapie. Simeone ha svolto lavoro personalizzato in campo. Rrahmani ha svolto l'intera seduta in gruppo.