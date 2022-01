Buone notizie per il Napoli in vista del big match di giovedì contro la Juve. Luciano Spalletti ha infatti recuperato Andrea Petagna, risultato negativo al tampone effettuato nelle scorse ore dopo essere stato posto in isolamento a causa di un contatto con un positivo al Covid. Lo riporta Sky Sport, secondo cui l'attaccante sarà dunque a disposizione della squadra per la partita dell'Epifania all'Allianz Stadium.