Dunque, si giocherà. Per il momento è stata confermata la partita tra Juventus e Napoli, programmata per domenica sera alle 20.45. Nel centro sportivo degli azzurri, oggi, il secondo giro di tamponi. I risultati sono attesi per domani pomeriggio; il terzo giro di test era invece in programma sabato, dal club spingeranno per avere già in giornata i risultati per organizzare al meglio la trasferta di Torino. Gli azzurri hanno in programma il volo nella giornata di sabato. Serata piemontese con risveglio muscolare in albergo. Poi, l'arrivo allo Stadium, dove domenica sera si sfideranno le due squadre. Tamponi permettendo.