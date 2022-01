Esiste un vero rischio rinvio, per quel che riguarda la partita tra Juventus e Napoli? Queste le parole di ​Carlo Picco, direttore dell'Asl di Torino, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Sto seguendo tutta una serie di problematiche relative all'incremento di ricoveri e terapie intensive, alla campagna vaccinale. Tutte situazioni che stanno creando una tempesta perfetta sul sistema sanitario che stiamo cercando di gestire. L'aspetto sportivo mi interessa, è seguito, ma se si giocherà Juve-Napoli non lo so".