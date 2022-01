La Juventus si avvicina al primo impegno ufficiale del 2022: quella contro il Napoli sarà la prima di una lunga serie di partite impegnative che terranno impegnata la Signora a gennaio. E Massimiliano Allegri ci arriva con più di un dubbio, soprattutto in attacco. La buona notizia arriva dai recuperi di Dybala e Chiesa: come in ogni ritorno, però, c'è da valutare la condizione dei due e capire chi (e se) potrà giocare dal primo minuto: al momento, è più probabile che una maglia da titolare possa spettare a Chiesa, che insieme a Bernardeschi può scendere in campo dal primo minuto. A questa incognita se ne aggiunge un'altra, legata al mercato: Alvaro Morata. Fisicamente lo spagnolo è pronto, ma inevitabilmente il corteggiamento del Barcellona rappresenta una distrazione: chissà se Allegri ne terrà conto.