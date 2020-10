In questo inizio di campionato ha ritrovato il suo posto al sole nell'organico di Andrea Pirlo, dopo essere stato considerato a lungo un possibile esubero, e così si è riguadagnato la nazionale. Aaron Ramsey si sta ritrovando e ama lanciare messaggi decisi sui social. Ieri su Instagram, in vista di Juventus-Napoli di domenica sera, il centrocampista gallese ha pubblicato una sua foto dall'allenamento, con sguardo penetrante rivolto all'obiettivo, e un breve ed eloquente messaggio: "Concentrato sulla domenica". Focus massimo per continuare ad esaltarsi. Ed esaltare.