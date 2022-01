Tramite il proprio sito ufficiale, la Juve ha ricordato alcuni momenti delle sfide passate contro il Napoli, in vista del big match di giovedì sera all'Allianz Stadium valido per la prima giornata del girone di ritorno. "Federico Chiesa - si legge sul sito - è protagonista dell'azione capolavoro che sblocca il risultato della gara dello scorso campionato, vinta dalla Juve per 2-1: doppio dribbling a superare due avversari e assist per la girata di prima di Cristiano Ronaldo, uno dei momenti esteticamente più pregevoli dell'intero 2021".