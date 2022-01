Tante le assenze in casa Napoli, per i più svariati motivi, in vista del big match del 6 gennaio contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Spalletti non potrà sicuramente contare su Elmas, Lozano e Osimhen, tutti e tre positivi e attualmente in isolamento. Out anche Anguissa, Koulibaly e Ounas, impegnati in Coppa d'Africa, oltre allo squalificato Mario Rui.



Alla lunga lista degli indisponibili potrebbero aggiungersi anche Malcuit e Petagna, in isolamento dopo essere entrati in contatto con alcuni positivi. Non al meglio Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, guariti dal Covid ma assenti dai campi di gioco da settimane: i due si sono infortunati l’1 dicembre durante Sassuolo-Napoli.