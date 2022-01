Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic ha parlato anche delle sfide passate contro il Napoli, che la Juve ritroverà in campo giovedì sera all'Allianz Stadium. Ecco il suo commento: "Mi vengono in mente le partite contro il Napoli di Sarri, sempre complicatissime. Soprattutto quelle in cui, pur giocando peggio di loro, alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Quelle vittorie, oltre che per la classifica, sono fondamentali a livello mentale: trasmettono rabbia agli avversari, che si sentono massacrati perdendo così... I successi più difficili sono i più belli: in quelle occasioni eravamo bravi a capire le situazioni portando a casa i punti ad ogni costo. Ecco, negli ultimi anni si è un po' persa questa qualità ed è quello che si deve ritrovare. Ho sempre avuto un grandissimo rispetto per il Napoli e per i suoi tifosi. Se ripenso a quelle sfide, mi viene in mente anche Higuain. Era super motivato: lo fischiavano ad ogni pallone e lui segnava".