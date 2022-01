Carlo Pinsoglio è risultato positivo al Covid e non andrà in panchina contro il Napoli. Al suo posto, il terzo portiere sarebbe dovuto essere Franco Israel, promettente estremo difensore dell’Under 23, nato in Uruguay, già convocato da Allegri quest'anno, in occasione di Juventus-Fiorentina. Ma nemmeno lui è disponibile.



A questo punto la scelta dovrebbe ricadere su ​Zsombor Senkó, portiere della Primavera, classe 2003, nato in Ungheria. Un anno fa ha esordito tra i professionisti in Serie C, contro il Piacenza. Lo riporta LaCasadiC.com.