Luca Pellegrini a rischio forfait per Juve-Napoli. L'esterno sinistro bianconero, che di recente ha scalzato Alex Sandro nelle gerarchie della squadra di Allegri riuscendo a guadagnarsi diverse presenze da titolare, potrebbe non essere disponibile per il big match di giovedì sera all'Allianz Stadium, essendo alle prese con una sindrome influenzale che lo ha anche costretto a saltare l'allenamento odierno. La sua situazione sarà monitorata nei prossimi giorni insieme a quella di Kaio Jorge, anch'egli assente dalla Continassa nella giornata di oggi per lo stesso motivo.