"I bianconeri hanno molte possibilità recuperare per i primi quattro posti: partita importante anche per il Napoli, che deve invertire le ultime sconfitte e rimettere l’Inter nel mirino. Sicuramente è una gara delicata, per entrambe le squadre". Lo ha detto l'ex portiere della Juventus, Dino Zoff, intervistato a Vikonos Web Radio/Tv.



Sul caso Insigne, Zoff ha detto che "credo sia nelle condizioni di dare molto al calcio d’alto livello, con il Napoli e la Nazionale si potrebbe spendere ancora molto. Andare in Canada, al di là dei contratti allettanti, potrebbe forse non convenirgli, non lo so, ma sono scelte personali”.