"Spiace sapere che andranno in campo due squadre incomplete, per diversi motivi. Ma bisogna affrontare la situazione che stiamo vivendo". Così Nicola Amoruso, doppio ex di Napoli e Juventus, ai microfoni del Mattino in vista dello scontro diretto dell'Allianz Stadium in programma il 6 gennaio.



"Dovrà essere un Napoli maturo nelle partite che contano, perché quella di Torino è una gara importante. E non credo che possiamo dare troppe colpe alla squadra per le sconfitte viste nelle ultime partite. Le assenze sono state un fattore per Spalletti. A Torino dovrà scendere in campo il Napoli visto a Milano. La Juventus? Una stagione di sicuro particolare, di ricostruzione dopo l'addio a Cristiano Ronaldo. La squadra ha dovuto ritrovarsi", ha concluso.