Arkadiusz Milik non dovrebbe essere a disposizione di Carlo Ancelotti per il big match di sabato sera tra Juventus e Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport l'attaccante polacco non ha ancora recuperato dai problemi fisici che lo hanno costretto a saltare anche la prima partita di campionato contro la Fiorentina e non ci sono troppe possibilità di vederlo tra i convocati del tecnico azzurro per la partita contro la Juventus.