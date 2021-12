Lacontinua a far registrare record di contagi (il 28 dicembre si è toccata quota 78 mila) e la cartina tornasole della diffusione del virus è tutta nei comunicati delle varie società di calcio, alle prese con calciatori e dipendenti del gruppo squadra risultati positivi nelle ultime ore. L'ultimo della lista è, in isolamento in Messico e quasi sicuramente out per la sfida con la Juventus in programma il 6 gennaio. Sfida che, però, potrebbe non disputarsi a causa del Covid: proprio come lo scorso 3 ottobre, quando il Napoli venne bloccato dall'Asl al momento della partenza.- Tuttosport ha ripercorso le tappe e dipinto uno scenario della situazione. A 8 giorni da Juventus-Napoli c'è ancora il rischio che l'Asl, come il 3 ottobre scorso, quando l'ente sanitario bloccò la trasferta degli azzurri. Al Napoli venne data la sconfitta a tavolino, ma dopo la sentenza delsi decise di recuperare la sfida (a marzo, vinta 2-1 dalla Juve). La stessa cosa potrebbe accadere adesso.- Il protocollo in vigore la stagione scorsa è stato confermato e, in teoria, è ancora in vigore. La sentenza del Collegio di Garanzia però fa giurisprudenza: lo si è visto in occasione di, con i campani bloccati dall'Asl 2: il risultato, ossia l'eventuale 3-0 a tavolino, non è stato ancora omologato. La Salernitana, comunque, ha già annunciato ricorso contro l'eventuale ko imposto.Certo, un eventuale rinvio farebbe decisamente comodo al Napoli, che ad oggi rischia di dover giocare il 6 gennaio senza(che comunque avrebbero il tempo di negativizzarsi da qui a una settimana), ma anche senza. Difficile però trovare una data libera, dato che sia Napoli sia Juventus, proprio come l'anno scorso, sono ancora in corsa in Europa (e in Coppa Italia).