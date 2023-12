Il Napoli si è ritrovato nella giornata di ieri per preparare il match contro la Juve. Olivera prosegue con le terapie per recuperare dall’infortunio, mentre il rientro si conferma più vicino per Mario Rui che ha svolto, come Zanoli, una sessione personalizzata in campo, riferisce la Gazzetta dello Sport. Segnali incoraggianti anche da Zielinski, che all’Allianz Stadium si prepara a riprendere il posto da titolare nel centrocampo di Walter Mazzarri, dopo la panchina della scorsa domenica.