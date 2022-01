Mentre la Juve era impegnata alla Continassa, questa mattina anche il Napoli è sceso in campo al Training Center per una seduta di lavoro in vista del big match contro i bianconeri di giovedì sera. Come da report del club partenopeo, la squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con torello. Successivamente lavoro tecnico e di resistenza alla velocità. Chiusura con seduta tecnico-tattica.



Diversi gli indisponibili nella formazione di Spalletti, che non potrà sicuramente contare su Elmas, Lozano e Osimhen, tutti e tre positivi al Covid e attualmente in quarantena. Out anche Anguissa, Koulibaly e Ounas, impegnati in Coppa d'Africa, oltre allo squalificato Mario Rui. In dubbio anche Malcuit e Petagna, in isolamento dopo essere entrati in contatto con alcuni contagiati. Non al meglio Fabian Ruiz e Insigne, assenti dai campi da gioco da settimane.