di Mattia Pintus, inviato a Torino

Oggi è la vigilia dell’attesissima finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Per Sarri sarebbe il primo trofeo in bianconero, per Ronaldo una coppa che manca nel suo infinito palmares. Due motivazioni che si aggiungono a tante altre, per una sfida dal gusto speciale e mai banale, per di più se ha in palio un titolo. I bianconeri stanno arrivando a scaglioni al centro sportivo della Continassa, dove tra poco inizierà l’allenamento pomeridiano. Dopo la seduta post-conferenza stampa di Maurizio Sarri, la squadra partirà direttamente dall’aeroporto di Caselle intorno alle 17, direzione Roma. Domani, allo stadio Olimpico, il momento della verità.