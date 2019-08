Juve contro Napoli. Il primo big match della stagione andrà in onda domani sera (seguitelo LIVE qui con noi su ilBiancoNero.com) e rappresenterà la grande battaglia di questo inizio stagione. Che scelte faranno Sarri e Ancelotti?



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVE (4-3-3) - Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro;

Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.



Ballottaggi: il dubbio più grande in casa Juve è quello che riguarda De Ligt, che potrebbe partire dalla panchina per continuare il sui ambientamento. Stessa probabile sorte anche per Dybala, comunque in lizza per una maglia. Terzo e ultimo ballottaggio: Matuidi-Rabiot.



NAPOLI (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.



Ballottaggi: per il Napoli due dubbi. Il primo riguarda Mario Rui o Ghoulam, il secondo Maksimovic e Di Lorenzo, con la possibilità di passare alla difesa a tre.