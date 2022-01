Carlo Picco, direttore dell'ASL di Tortino, è stato intervistato da Il Napolista. Ha spiegato che i giocatori sottoposti al regime di isolamento per essere stati a contatto stretto con positivi al Covid, avendo solo 3 dosi di vaccino, non potranno giocare. Si tratterebbe di Rrahmani, Lobotka e Zielinski. "Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento dell’ASL si può giocare, altrimenti no. Secondo me chi è in quarantena non può giocare. Può lavorare se ha una terza dose, con le tipologie di attenzione indicate, comprese le mascherine, ma non so se si può giocare con le mascherine”, ha spiegato Picco.