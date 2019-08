La Juventus è scesa in campo questa mattina per allenarsi al Training Center della Continassa, in vista della grande sfida contro il Napoli di sabato sera all'Allianz Stadium. Questo il riassunto della seduta, pubblicato dal sito ufficiale bianconero:



"Tra tre giorni si torna a casa! Sabato sera, alle 20:45 la Juventus ospiterà il Napoli per la seconda giornata di campionato e con il passare dei giorni cresce l'attesa e aumenta la concentrazione.



I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al JTC per lavorare in vista del big match e dopo un riscaldamento tecnico, si sono concentrati sugli aspetti tecnico-tattici della gara, provando i movimenti da replicare sabato all'Allianz Stadium. Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera lombalgia.



Domani si replica e la squadra sarà nuovamente in campo alla Continassa al mattino, per proseguire la preparazione".