All'Allianz Stadium per entrare nell'Olimpo partenopeo. Ormai in procinto di lasciare gli azzurri per unirsi al Toronto, domani sera Lorenzo Insigne affronterà la Juve per l'ultima volta con la maglia del Napoli. E proprio a Torino l'attaccante potrebbe togliersi un'importante soddisfazione personale: segnando anche solo una rete, il classe 1990 raggiungerebbe infatti Diego Armando Maradona a quota 115 gol, diventando il terzo miglior marcatore nella storia del Napoli in tutte le competizioni.