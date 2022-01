Vedo, giustamente, grande attenzione su #Djokovic che non rispetta le regole osservate dai suoi colleghi. Ma vogliamo dirlo che, con una settantina di calciatori (ad horas) contagiati in @SerieA giocare le prossime giornate è una follia e il campionato é, sportivamente, falsato ? — enrico varriale (@realvarriale) January 4, 2022

