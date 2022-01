Fernando Signorini, lo storico preparatore di Diego Armando Maradona, è stato intervistato da Enzo Beretta nel libro Il Re degli ultimi (Ultra Sport) sui sette anni "meravigliosi e folli" del campione argentino in Italia.



Tra i vari ricordi c'è anche quello legato a uno dei gesti tecnici più belli realizzati da Maradona: "Ancor più della rete contro l'Inghilterra in Messico è stato il gol su punizione a due in area alla Juve nel 1985. Un pezzo incredibile, aveva sfidato la fisica. Appena si è liberato dall'abbraccio dei compagni gli ho detto: 'Se ti do altri cento palloni non riesci a farlo di nuovo', e Diego se la rideva…".