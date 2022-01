Intervistato da Il Mattino, il doppio ex di Juve e Napoli Daniel Fonseca ha parlato anche del big match in programma giovedì all'Allianz Stadium. Ecco le sue dichiarazioni: "Per il Napoli questa è una sfida Champions. Gli azzurri devono trovare continuità ed equilibrio per resistere in testa fino a maggio. In questo momento nessuna delle due può permettersi un'altra sconfitta. Il Napoli ha perso troppi punti e la Juventus deve dare continuità ai risultati positivi per non vanificare tutto".