Domani sera la Juve ospiterà il Napoli di Walter Mazzarri, che come dichiarato dall'allenatore del club partenopeo si presenterà senza Mario Rui e con un Victor Osimhen non ancora al massimo della condizione. In attesa di capire chi manderà in campo Mazzarri, ecco di seguito la probabile formazione degli azzurri.NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.