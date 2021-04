Si va verso un nuovo big match, un'altra fondamentale tappa del cammino di una Juve che deve riprendersi per centrare il secondo posto e per restare almeno in Champions League. Ecco perché Juve-Napoli conta tanto, tantissimo. Dal morale ai punti, c'è tutto in palio. Come sono messi Pirlo e Gattuso?



La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle loro scelte, così: Chiellini-De Ligt in mezzo sono la scelta obbligata di Pirlo, con Cuadrado e probabilmente Danilo sulla sinistra; poi Bentancur con Rabiot e McKennie (favorito su Ramsey), davanti spazio a Ronaldo e Morata. Attenzione a Dybala e Bernardeschi però... Due i dubbi per Gattuso: il portiere e il mediano. Meret in vantaggio su Ospina, da verificare le condizioni di Demme, ballotaggio con Bakayoko.