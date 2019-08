Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati per il big match di domani contro la Juventus, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium. Prima chiamata per Hirving Lozano, mentre non può essere presente Fernando Llorente, ex bianconero, che domani sosterrà le visite mediche. Ecco la lista completa di Ancelotti:



PORTIERI- Meret, Ospina, Karnezis.

DIFENSORI- Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui

CENTROCAMPISTI- Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski

ATTACCANTI- Verdi, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Younes.