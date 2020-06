Sarà il Napoli l'avversaria della Juve nella finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 17 alle ore 21 a Roma, allo stadio Olimpico. I partenopei si sono qualificati grazie all'1-1 ottenuto con l'Inter al San Paolo. Tra i protagonisti assoluti della partita c'è David Ospina, migliore in campo per Antonio Conte e non solo. Il portiere colombiano ha fatto prima una papera, che ha regalato il vantaggio all'Inter, ma poi si è ripreso, compiendo miracoli in serie e facendo partire, con un lancio perfetto, l'azione del pareggio degli azzurri. Ma Ospina non ci sarà in finale contro la Juve: era diffidato, ed è stato ammonito al 79'. Un'assenza che potrebbe essere molto pesante: in porta contro i bianconeri giocherà dunque Meret.