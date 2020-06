Una rifinitura al San Paolo dove Gattuso ha intenzione di chiarire anzitempo le sue idee. Poi ritiro davanti al Golfo - la squadra è lì già da venerdì - e la partenza in treno solo domani mattina. Ieri, a Castel Volturno, ci sono state solo buone notizie: i vari affaticamenti e acciacchi sembrano essere stati smaltiti, dunque Gattuso può scegliere chi vuole per la finalissima contro la Juventus. Solo Lobotka fuori: è ancora alle prese con lo stiramento al retto femorale. Manolas vorrebbe esserci, da giorni si allena in gruppo. Meret sostituirà Ospina, in difesa toccherà a Mario Rui con Hysaj in panchina. Ballottaggio Callejon-Politano in attacco.