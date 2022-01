La giornata di martedì sarà importante per il Napoli di Luciano Spalletti, che dovrà fare la conta per il big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Come riportato sul Corriere del Mezzogiorno, il gruppo squadra degli azzurri si sottoporrà proprio quel giorno a un altro giro di tamponi: si saprà, a quel punto, se Kevin Malcuit e Andrea Petagna saranno a disposizione per la trasferta dell'Epifania a Torino. I due, infatti, sono entrambi in isolamento domiciliare a causa di contatti avuti con soggetti positivi al Covid-19.