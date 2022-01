Intervistato dal Corriere dello Sport, il doppio ex Ciro Ferrara ha detto la sua sull'imminente sfida di campionato tra Juve e Napoli, sostenendo che "nessuno può permettersi di perderla e persino il pareggio rischia di essere un risultato disprezzabile, in chiave scudetto". E sui due allenatori a confronto: "Non si può vincere sempre, prima o poi doveva succedere che il ciclo finisse e fosse necessario cambiare. Ma Allegri è la garanzia, che riprendesse la situazione in mano era una delle poche certezze che avevamo. Quanto a Spalletti, raramente s'è vista tanta sfortuna concentrata in sequenza. Ma lui non se ne è mai lamentato, ha tirato dritto, ha evitato gli alibi. E però adesso c'è pure la variante Coppa d'Africa".