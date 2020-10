Giornata di vigilia per la Juventus, che domani sera affronterà il Napoli all'Allianz Stadium. Prove generali di formazione per Andrea Pirlo, che non avrà a disposizione Adrien Rabiot espulso nell'ultimo turno. Per sostituire il francese, l'allenatore bianconero punterà sull'ex Barcellona Arthur Melo, al debutto da titolare dopo quello assoluto entrando nell'ultima mezz'ora contro la Roma all'Olimpico.