Dal sito ufficiale della Juve:



Il 6 gennaio, alle 20.45, all'Allianz Stadium arriva il Napoli e, alla Continassa, la Juventus continua a lavorare per arrivare pronta al primo impegno ufficiale del 2022, cui faranno seguito le sfide con Roma, Inter (in palio la Supercoppa), Udinese, Sampdoria (in Coppa Italia) e Milan. L'agenda di gennaio, insomma, è davvero fitta.

Oggi, per la squadra, doppia seduta domenicale. Al mattino esercitazioni sulla fase difensiva per poi concludere la seduta con una partitella, al pomeriggio focus sulla forza. Paulo Dybala ha svolto l'intero allenamento in gruppo, mentre Kaio Jorge e Luca Pellegrini non si sono allenati a causa di una sindrome influenzale.

Domani l'appuntamento allo Juventus Training Center è fissato per il mattino.