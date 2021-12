Ultimo giorno di vacanza per i giocatori della. Non per tutti, dato che qualcuno è già rientrato allaper farsi trovare pronto alla ripresa. Dal 30 dicembre, comunque, Allegri avrà il gruppo al completo. E potrà contare anche su due pedine importanti, che gli sono mancate nel finale del girone di andata.Lasi gioca il riscatto della stagione a gennaio. Prima la sfida col, poi quella con la, quindi la Supercoppa italiana contro l'Inter. L'obiettivo ad oggi è il quarto posto, ma anche tornare a vincere un trofeo: tre scontri diretti che Allegri non può sbagliare.E per giocarseli al meglio, l'allenatore bianconero potrà contare su, che hanno saltato per infortunio e precauzione le ultime partite prima di Natale. Saranno utili da subito. Soprattutto Chiesa, che come ha dichiarato a Repubblica nei giorni scorsi è già al lavoro alla Continassa, per recuperare la condizione.Diversi i discorsi relativi a. Il primo ha ripreso a correre, ma sarà arruolabile tra qualche settimana. Il secondo invece è un mistero, dato che è out ufficialmente da metà novembre,in cui si è visto per l'ultima volta in panchina. Che sia sulla lista dei partenti è indubbio: su possibili infortuni, invece, non c'è alcuna certezza.