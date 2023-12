Come sta Locatelli? Nelle ultime due sfide, contro Inter e Monza, ha giocato soltanto scampoli di partita perché continua ad avere dolore: con il passare dei giorni dovrebbe attenuarsi e quindi è assai probabile che possa tornare in cabina di regia, anche se Allegri è propenso a decidere soltanto all’ultimo a chi affidare le chiavi del centrocampo, riferisce Tuttosport. Se non dovesse farcela, pronto di nuovo dal primo minuto Nicolussi Caviglia.