Il 2022 della Juventus parte con il botto. E non si tratta di certo dei tradizionali fuochi d’artificio che si esplodono a Capodanno. L’1 gennaio la squadra bianconera si è ritrovata alla Continassa, per proseguire il percorso di preparazione alla sfida del 6 gennaio contro il Napoli. Uno snodo importante per la stagione della Vecchia Signora. Perché cominciare con il piede giusto permetterebbe di affrontare in maniera più agevole il tour de force di gennaio e febbraio; perché vincere contro il Napoli significherebbe recuperare punti su una diretta avversaria alla corsa Champions League, darebbe morale e accorcerebbe ulteriormente la classifica.



COME ARRIVA LA JUVE – Ieri la brutta notizia: Giorgio Chiellini è positivo al Covid 19 Si aggiunge ad Arthur e Pinsoglio, nella speranza che nei prossimi giorni la lista non aumenti. Non ci saranno il 6 gennaio, un grattacapo per Allegri. Dall’altra parte, però, il tecnico livornese avrà nuovamente a disposizione Dybala e Chiesa. Entrambi arrivano da un lungo stop, i prossimi giorni serviranno a recuperare la forma migliore e valutarli, decidere se potranno indossare la maglia bianconera dal primo minuto. In tutto questo, si aggiunge l’incognita Morata. L’attaccante spagnolo è in forma dal punto di vista fisico, perfettamente arruolabile. Le voci di mercato, però, sono un fattore e possono condizionare le scelte dell’allenatore, in vista del big match.