4









Il 27 novembre la Juventus perdeva allo Stadium 0-1 contro l'Atalanta, incagliandosi al 6° posto, raggiunta dal Bologna a 21 punti, gli stessi di Lazio e Fiorentina. Due in più di Verona ed Empoli, ma soprattutto 14 in meno rispetto al Napoli, capolista con 35. In un mese e mezzo, però, le cose sono cambiate parecchio. A parte l'Inter, la Juventus ha guadagnato su tutte.



QUARTO POSTO - Dopo quel ko, la Juventus ha messo insieme un filotto di risultati utili secondo solo all'Inter, vincendo quattro partite (Salernitana, Genoa, Bologna, Cagliari) e pareggiandone una (Venezia), salendo a 34 punti e guadagnano di fatto una posizione. Ora è quinta, a 4 lunghezze dall'Atalanta e a 5 dal Napoli. CROLLO AZZURRO - Vuoi per sfortuna (vedasi la gara interna con lo Spezia), vuoi per i tanti infortuni, il Napoli è passato dal primo posto al terzo in 5 partite, in cui ha raccolto solamente 4 punti. Contro la Juventus, se si giocherà, dovrà fare a meno di diversi titolari, tra infortuni e Coppa d'Africa, senza dimenticare la questione Covid: perdere anche a Torino porterebbe la squadra di Allegri a soli 2 punti da quella di Spalletti. Scenario impensabile fino a un mese fa.



I GUADAGNI SULLE ALTRE - Ma la Juventus, nelle ultime 5 giornate, non ha guadagnato punti solo sul Napoli (ben 9), ma anche su Atalanta (3), Milan (3) e Roma (6), che infatti è stata scavalcata. Gennaio metterà i bianconeri di fronte alle ultime due, oltre al Napoli: per Allegri, adesso, è all or nothing.